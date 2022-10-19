"Уразили 30 осіб, за 30 хвилин знову така ж зграя йде"- артилеристи ледь стримують ворога біля Бахмута

Артилерійська підготовка, за якою одразу спроба ворожої піхоти штурмувати місто. І так по кілька разів на добу.

Артилеристи ледь стримують ворога біля Бахмута, яки сунуть попри те, що їхніх попередників знищують, йдеться в ТСН.

Ділянка фронту навколо Бахмута нині один із найскладніших відтинків передової, за будь-яку ціну росіяни намагаються захопити місто.

Від самого ранку у небі над окупованою частиною Донеччини нарізають кола ворожі літаки і майже одночасно "шелестять" реактивні ракети. Відлуння черг важких кулеметів, що долітає від околиць Бахмута сповіщає про ймовірний початок нової спроби ворога штурмувати місто. Найважча ситуація нині на схід та південь від Бахмута. Саме звідти, каже Ілля, щоденно суне лавина русні.

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"Такої, як тактики в противника немає, вони йдуть масовано. Днями уразили 30 чоловік піхоти, за 30 хвилин знову така ж зграя йде", - розповідає військовослужбовець-артилерист ЗСУ Ілля.

Українська піхота, зокрема воїни 30-ої механізованої імені князя Острозького, серед тих, хто у стрілецьких протистояннях стримує просування ворога на Бахмут з півдня. Бити ворога на дистанції й не підпускати впритул до наших піхотинців, тепер цілодобове завдання артилеристів князівської бригади. "Ми, як артилерія, повинні досягати своєї цілі і уражувати кожну ціль. Ми працюємо по піхоті", - додає Ілля.

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