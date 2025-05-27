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- Війна
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Уряд хоче розширити програму “Контракт 18-24”: які спеціальності можуть додати
В ОПУ пропонують збільшити термін контракту для операторів дронів, тому що їхня підготовка триває набагато довше, ніж для інших спеціальностей.
Українська влада розглядає можливість розширити програму «Контракт 18–24», щоб залучити до лав Сил оборони молодь, яка отримає військові спеціальності, пов’язані з дронами. Такий крок обґрунтовують розширенням застосування безпілотників у бойових діях та, як наслідок, великим попитом на ці спеціальності.
Про це повідомив заступник керівника ОПУ Павло Паліса.
«80% уражень ворожої техніки та особового складу противника — це заслуга розрахунків БПЛА. Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників — неможливо. Тому розглядаємо розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами», — написав він.
На думку Паліси, для таких спеціальностей має бути передбачений довший контракт, адже їхня підготовка триває набагато довше, ніж для піхотинців.
«Це точно має бути триваліший контракт — наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей», — наголосив Павло Паліса, додавши, що готовий до обговорення стратегії розширення програми «Контракт 18-24» із суспільством.
Нагадаємо, геймери з різних країн стали "секретною зброєю" ЗСУ. Тепер це важлива частина підрозділів безпілотної розвідки та ударної авіації української армії.