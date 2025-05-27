Уряд хоче розширити програму “Контракт 18-24”: які спеціальності можуть додати

До програми «Контракт 18-24» можуть додати спеціальності, пов’язані з БПЛА

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Українська влада розглядає можливість розширити програму «Контракт 18–24», щоб залучити до лав Сил оборони молодь, яка отримає військові спеціальності, пов’язані з дронами. Такий крок обґрунтовують розширенням застосування безпілотників у бойових діях та, як наслідок, великим попитом на ці спеціальності.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Павло Паліса.

«80% уражень ворожої техніки та особового складу противника — це заслуга розрахунків БПЛА. Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників — неможливо. Тому розглядаємо розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами», — написав він.

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На думку Паліси, для таких спеціальностей має бути передбачений довший контракт, адже їхня підготовка триває набагато довше, ніж для піхотинців.

«Це точно має бути триваліший контракт — наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей», — наголосив Павло Паліса, додавши, що готовий до обговорення стратегії розширення програми «Контракт 18-24» із суспільством.

Нагадаємо, геймери з різних країн стали "секретною зброєю" ЗСУ. Тепер це важлива частина підрозділів безпілотної розвідки та ударної авіації української армії.