"Урочисто" на Запорізький напрямок: у Мелітополі зафіксували автобуси з "вагнерівцівцями" - мер міста

У тимчасово окупованому Мелітополі помітили велику колону автобусів з позначкою ЧВК "Вагнер".

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок "урочисто" вирушило свіже гарматне м’ясо", - написав він.

За його словами, у місті зафіксували, 43 білих автобусів. Колону супроводжували позашляховики з позначкою ЧВК "Вагнер".

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Зазначимо, що Загальні втрати ПВК "Вагнер" в Україні сягнули понад 30 тисяч осіб. Серед них - 9 тисяч вбитих. Майже 50% загиблих "вагнерівців" зафіксували з середини грудня минулого року.

Також стало відомо, що російські війська змінили свою тактику в напрямку Вугледара Донецької області. Окупанти припинили вночі атакувати позиції ЗСУ. Натомість відновлюють власні сили.

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