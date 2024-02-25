"Урочистості" не вдалися: під Авдіївкою підірвався "парадний" танк окупантів – відео

Окупанти підготували танк для "свята".
На Донеччині під Авдіївкою на міні підірвався "парадний" танк росіян.
Відео показав журналіст Андрій Цаплієнко.
Танк, за задумом окупантів, мав переможно заїхати до захопленої Авдіївки під російським прапором, встановленим на башті. Проте не сталося як гадалося.
Нагадаємо, у ЗСУ відповіли, чи дійсно росіяни увійшли до Ласточкиного біля Авдіївки.
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