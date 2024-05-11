Уродженець Харкова, який воював за РФ, розстріляв окупантів: стало відомо ім'я однієї із жертв (фото)

На окупованій території Донбаса російський військовий, уродженець Харкова – Юрій Галушко розстріляв шістьох окупантів-товаришів по службі разом із командиром.

Як розповів український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц", наразі підтверджено ліквідацію російського майора управління артилерійського дивізіону.

"Успішно демобілізовано начальника штабу-заступника командира ГАДн 10тп майора Кучаєва Дмитра. Попередньо, відпрацював Юрчик (Юрій Галушко)", - йдеться у повідомленні.

Майор РФ Дмитро Кучаєв, якого вбив Юрій Галушко / Фото: Facebook/Анатолій Штефан

Що відомо про Юрія Галушко

Паблік "ВЧК-ОГПУ" писав, що Галушко розстріляв окупантів після чергового обстрілу росіянами Харкова, внаслідок чого його мати отримала травму, на тлі якої у неї стався інсульт.

"Він пішов служити, щоб заробити на операцію з відновлення зору — він був напівсліпий. А озлобився Галушко, який раніше найбільше любив читати книги, після того, як його мати, яка проживає в Харкові, потрапила під сильний обстріл російських військ, отримала травму, на тлі якої у неї стався інсульт", - пишуть росіяни.

Його колишня дружина Наталя Галушко, яку вже допитали російські силовики, розповіла, що Юрій народився у Харкові. Він одружився з Наталією 2013 року та переїхав до неї в Бєлгородську область. У пари, яка прожила у шлюбі 15 років, є дві дитини.

"Його мати жила одна в Харкові. Він дуже прив'язаний до неї і намагався переконати жінку приїхати до РФ..., але вона побажала залишитися у своєму будинку. Нещодавно, під час обстрілу, вона бігла до підвалу до сусідів, щоб сховатися і зламала руку, а слідом, на тлі пережитого, стався інсульт. Жінка перебуває у тяжкому стані", – розповіла колишня дружина окупанта.

В інших пабліках стверджують, що Юрія було завербовано на службу в лютому 2024 року з виправної колонії.

Нагадаємо, окупанти вбили бабусю та її 12-річну онуку в Донецькій області.

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