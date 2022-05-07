Урожай пшениці в Україні може впасти на 35%: аналіз супутникових фото

Урожай пшениці в Україні може впасти на 35%: аналіз супутникових фото

Аналітики прогнозують, що в умовах війни показники українських сільгоспвиробників будуть щонайменше на третину нижчими, ніж у звичайні роки.

Провідна компанія з геоаналітики в галузі енергетики та навколишнього середовища Kayrros прогнозує, що у 2022 році через розв’язану Росією війну в Україні вдасться зібрати на 35% менше пшениці, ніж зазвичай.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Згідно з аналізом супутникових знімків території країни, виробництво пшениці, ймовірно, буде щонайменше на третину нижчим.

Аналітики зазначають, що Україна є одним із найбільших світових експортерів пшениці, але війна впливає на сільське господарство і викликає побоювання дефіциту або підвищення цін у всьому світі.

Минулого року Україна виробила близько 33 млн тонн пшениці, з яких експортувала близько 20 млн тонн, що робить її шостим за величиною експортером у світі.

Цього року в умовах війни країна має потенціал для виробництва близько 21 мільйона тонн пшениці, що на 23% менше в середньому за попередні п’ять років.

З огляду на те, що війна не закінчилася, а бойові дії зосереджені на сході країни, де розташовані основні регіони вирощування пшениці, за оцінками Kayrros, урожай пшениці, ймовірно, впаде щонайменше на 35% порівняно з 2021 роком.

Україна вже ввела заборону на експорт зерна та багатьох інших продуктів харчування, намагаючись зберегти власні запаси продовольства. Постачання зібраного врожаю також може бути ускладнене, оскільки Росія блокує узбережжя Чорного моря країни.

Нагадаємо, Україна під час сівби-2022 засіяла основними сільськогосподарськими культурами 7,1 мільйона га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 мільйона га.

Війна в Україні може призвести понад одну п'яту людства до голоду

Читайте також: