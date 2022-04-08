Урсула фон дер Ляєн, Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини відвідали Бучу (фото)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав європейським посадовцям наслідки злочинів росіян у Бучі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем та прем'єром Словаччини Едуардом Геґеру відвідали Бучу, що на Київщині.

Прем'єр-міністр України показав їм наслідки війни Росії проти України.

Про це він повідомив у Telegram.

"Відвідали Бучу. Показав президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.

Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - написав він.

Нагадаємо, 3 квітня очільник МЗС Греції Нікос Дендіас прибув до Одеси, де зустрівся з мером Геннадієм Трухановим.

Папа Римський Франциск заявив, що обмірковує пропозицію відвідати Україну. Водночас Франциск зізнався, що наразі триває робота над організацією його зустрічі з очільником РПЦ патріархом Кирилом.

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