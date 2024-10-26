Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних: кого стосуватиметься

Працівники, які мають статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть без проблем продовжити свій термін бронювання на такий же період.

Таке рішення було погоджено на засіданні уряду, передає пресслужба Кабміну.

«Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону, - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що аудит рішень щодо надання статусу критично важливих підприємств, ухвалених за останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Аудит проводиться через аномальне збільшення кількості таких підприємств і заброньованих працівників, що має на меті посилення обороноздатності держави та запобігання зловживанням.

Повідомляється, що за результатами аудиту відповідальні міністерства оцінять можливі недобросовісні дії та їх потенційний корупційний характер. Уряд на основі отриманих даних оновить критерії бронювання, щоб механізм працював на користь безпеки, оборони та економіки країни.

Нагадаємо, ТСН.ua писало про те, що в Україні внесли зміни до правил бронювання працівників. Це передбачає паузу у бронюванні, можливість оформлення бронювання онлайн та підготовку ініціатив щодо економічного бронювання.

Читайте також: