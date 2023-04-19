Уряд дозволив залучити цивільні медзаклади для проведення військово-медичної комісії

Договори будуть укладатись коли НСЗУ відкриє конкурс після погодження специфікацій Міністерством охорони здоровʼя України.

Уряд країни дозволив залучати цивільні медзаклади до роботи військово-лікарських комісій, щоб посили спроможність.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

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Національна служба здоров'я України укладатиме договори з цими закладами та забезпечуватиме оплату наданих послуг – 883 гривні за один комплексний медичний огляд.

В межах пакета надаватимуть такі послуги:

Проведення лабораторних та інструментальних досліджень;

Оцінка придатності особи до військової служби, призначення у разі потреби необхідних консультувань та обстежень для встановлення, уточнення або спростування діагнозу;

Направлення особи за наявності показань в інші медичні заклади для проведення необхідних консультувань та обстежень, а також для надання спеціалізованої медичної допомоги у разі потреби;

Оформлення проєктів довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я особи.

Оголошення на новий пакет НСЗУ відкриє після погодження специфікацій Міністерством охорони здоровʼя України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова постанова Кабміну, згідно з якою під час мобілізації в країні українцям тепер можуть вручати повістки незалежно від місця їхнього військового обліку, на практиці може виявитися недосконалою.

Крім того, ми раніше інформували, що якщо військовослужбовець просить перевірити документи на вулиці або в іншому громадському місці, не потрібно сперечатися з ним. Потрібно просто подякувати за таку увагу і йти далі. Затримувати вас він не має права.

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