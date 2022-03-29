Уряд напрацював 9 основних напрямків того, як країна буде жити та захищатись в умовах війни

Уряд напрацював 9 основних напрямків того, як країна буде жити та захищатись в умовах війни

Відбулося перше від початку війни засідання Кабінета міністрів.

За останні тижні уряд напрацював 9 основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Кожного дня кожен з цих напрямів ми наповнюємо конкретними рішеннями", - зазначив він.

Так, перший ключовий пункт — «Армія понад усе». Мова йде про забезпечення сил оборони всім необхідним. Грошові виплати, зброя, техніка, їжа, пальне, розвиток військово-промислового комплексу.

"Всі ресурси перш за все направляємо саме на сили оборони. Десятки мільярдів вже перерозподілили на армію, і так будемо робити й надалі. Окремий блок – це зброя із закордону. Тут я не буду вдаватися в деталі. Точно можу сказати, що забезпечимо армію — забезпечимо перемогу", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, що Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 13,2 млрд грн. Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 91,5 млн грн.

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