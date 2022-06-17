Уряд радить фіксувати руйнацію будинків і самостійно починати відновлення: як це правильно зробити

Українці зможуть швидше фіксувати зруйноване житло, адже уряд спростив механізм фіксації збитків нерухомості, яка постраждала від російських снарядів.

Усі данні заноситимуть у спеціально створену базу - реєстр пошкодженого майна, йдеться в ТСН.

Пані Тетяна директорка садочку Теремок у Макарові на Київщині зі сльозами показує, що після російської окупації від приміщення нічого не залишилось. «Коли я вперше побачила - це біль, це жах. Ну це просто садочок, тут просто займалися виховнаням дітей, ніякий не стратегічний об’єкт», - каже вона.

Окупанти снарядами двічі прицільно влучили в будівлю, де навчалися 130 діток. Фундамент просів, залишки стін в тріщинах. Волонтери розчистили завали, але відновити будівлю неможливо.

І таких знищених та пошкоджених будинків російськими снарядами в Макарівській громаді понад три тисячі, понад п’ятсот зруйновані вщент. На весь Макарів залишився лише один садочок. «32 дні у нас тут була лінія фронту і дуже багато маємо зруйнованих об’єктів. Наші люди потребують допомоги, ми не можемо чекати , бо зима близько... Ви можете побачити, що у нас відбувається, яке господарство маємо ми на сьогодні і людям просто не має, де жити», - каже Макарівський селищний голова Вадим Токар.

Та попри масштабні руйнування більшість макарівців повернулася у власні домівки й сподіваються на допомогу держави у відбудові. Багатоквартирний будинок Олега встояв й нині він один з перших в Макарові, які засклили за рахунок держави. «Замінили повністю всі, всі які побиті, надколоті. Вікна якісні, ми навіть не очікували. Не очікували, що так швидко все буде», - каже Олег.

Держава виділила на відбудову об’єктів критичної інфраструктури, розмінування та первинне відновлення об’єктів в 5-ти областях майже півтора мільярда гривень. Київщина отримала з них 400 мільйонів. Ремонтують житло, яке має незначні пошкодження. «Зараз мова йде про виділення Київщині другого траншу, бо це регіон, який зазанав найбільше руйнувань на деокупованих територіях», - зазначає заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Про грошові відшкодування говорити ж зарано. Спочатку мають розробити чіткий механізм - кому, в який спосіб і як відшкодовуватимуть збитки. Це прописали у законопроєкті, який вже на розгляді в Верховній Раді.

Та поки депутати обговорюють процедуру відшкодування, важливо правильно зафіксувати руйнування. І тут були проблеми — кожен фіксував по-своєму. Та уряд нарешті уніфікував та спростив процедуру.

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«Все дуже просто можна зробити - двома шляхами - або написати заяву до органа місцевого самоврядування, або подати заявку в застосунок «Дія». Це є сигналом для того, щоб вийшли на місце огляду на ваш об’єкт, зафіксували факт пошкодження. Наразі важливо зафіксуватися, щоб в подальшому не виникало питань, а в мене було так чи інакше», - додає заступниця міністра.

Усі дані заноситимуть у спеціально створений реєстр пошкодженого майна. Українці зможуть отримати цифровий документ, який підтверджує збитки. Якщо ваше майно внесли й зафіксували, і ви маєте можливість відремонтувати житло власними силами - можете починати, поки держава визначається з компенсацією. «Кожен має зрозуміти, що той об’єм руйнації, який ми маємо, ми не можемо відбудувати в один день, державі складно, громаді складно, кожному мешканцю складно, але ми маємо єднатися і допомагати один одному», - твердить Макарівський селищний голова Вадим Токар.

Попередньо підрахували, що російські загарбники пошкодили 45 млн квадратних метрів житла. Окремі села та міста знищені майже вщент.

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