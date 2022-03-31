Уряд РФ створює соцопитування, щоб дізнатися, як суспільство ставиться до "перемир'я з Україною" - російські ЗМІ

Уряд РФ створює соцопитування, щоб дізнатися, як суспільство ставиться до "перемир'я з Україною" - російські ЗМІ

Тим часом сам Путін нібито ще не прийняв остаточного рішення про те, що буде далі.

У Росії уряд намагається пояснити народу “перемир'я” з Україною, тому проводить соцопитування. Путіну вже повідомили, що під такими санкціями країна "нормально жити не зможе".

Про це з посиланням на кілька джерел в уряді РФ пише видання "Медуза".

Журналістам видання джерела в Кремлі повідомили, що до кінця березня російське військове керівництво остаточно усвідомило, що взяти Київ силами, які вони перекинули для вторгнення в Україну, неможливо.

Водночас спікери спочатку були впевнені, що російські окупанти зможуть взяти Київ та інші міста. Проте у них могли виникнути проблеми з організацією нових адміністрацій. Зараз джерела стверджують, що головне завдання Кремля тепер — утримати Донбас.

“В уряді йдуть наради з різних галузей приблизно одного змісту: на старих запасах можна протриматися кілька місяців. Що буде потім, якщо не буде знято хоч якісь санкції, не зрозуміло нікому. Точніше, ясно, що все буде дуже погано. Почнуться інфраструктурні проблеми, проблеми з транспортом”, - зазначає близьке до федерального кабінету міністрів джерело “Медузи”.

Тим часом сам Путін нібито ще не прийняв остаточного рішення про те, що буде далі.

"З середини березня адміністрація президента намагається за допомогою соціологічних опитувань з'ясувати, як росіяни насправді ставляться до війни - і що зараз непокоїть мешканців країни", - додають у виданні.

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