Уряд розробив механізм фіксації збитків українців, майно яких зруйнувала війна

За тиждень опція буде доступна в "Дії".

Кожен українець, будинок якого постраждав через війну Росії проти України, зможе зафіксувати пошкодження через "Дію".

Про це повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.

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За його словами, Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок "Дія". Ця опція повинна бути доступною вже за тиждень.

За словами очільника уряду, завдяки цьому Кабмін матиме можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.

"Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків", - наголосив Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд розпочав програму для працевлаштування переселенців. За кожного працевлаштованого переселенця держава виплатить роботодовцям 6500 гривень. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

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