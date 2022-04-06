Уряд розширив перелік зброї, яку можуть застосовувати члени тероборони

Перелік дозволеної зброї суттєво розширили.

Кабінет міністрів України ​​розширив перелік зброї, яку можуть застосовувати члени добровольчих формувань територіальних громад.

Про це йдеться у постанові №403 від 5 квітня.

Що змінилося:

– слова "особистої мисливської зброї та набоїв до неї" замінили на "особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них".

"Стрілецька зброя" – вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів.

Також читайте Скільки грошей витрачає Україна на місяць війни: в Мінфіні назвали суму

Інші види озброєння – артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їхні складові частини, комплекси (установки) для їхнього запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

У постанові також йдеться, що перенесення чи перевезення членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них здійснюється з дозволу відповідного командира добровольчого формування.

Нагадаємо, Байден розпорядився надати потужну додаткову військову допомогу Україні.

Читайте також: