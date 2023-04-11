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Уряд розширив повноваження військкоматів: що тепер можуть ТЦК

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Уряд розширив повноваження військкоматів: що тепер можуть ТЦК

Фото: УНІАН

Водночас уряд зняв з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Кабмін розширив повноваження Територіальних центрів комплектування. Зокрема, відтепер військкомати мають законні права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 7 квітня №318.

Окрім того, відповідно до змін, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:

  • на військову службу на заклик осіб офіцерського складу;
  • на військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Виняток - військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Водночас уряд зняв з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Нагадаємо, Резніков розповів, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію.

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Перегляди
5897
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