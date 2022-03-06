Уряд України підписав офіційне звернення до США, Канади та Німеччини: вимагають позбавити членства Росії та Білорусі у МВФ

Уряд України підписав офіційне звернення до США, Канади та Німеччини: вимагають позбавити членства Росії та Білорусі у МВФ

Ці дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну.

Уряд України підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії. Вимагають позбавити членства Росії та Білорусі у Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ці дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну. У листі наводимо чіткі аргументи та посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат”, — наголосив Денис Шмигаль.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як починалася війна Росії проти України: