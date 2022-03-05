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Уряд України визначив порядок бронювання військовозобов'язаних

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Уряд України визначив порядок бронювання військовозобов'язаних

УНІАН

Відповідний порядок бронювання військовозобов'язаних за умов правового режиму військового стану визначено постановою Кабінету Міністрів №194 від 3 березня.

Міністерство економіки України узагальнюватиме подані держорганами пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних та протягом одного робочого дня ухвалюватиме відповідне рішення та надсилатиме його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

Відповідний порядок бронювання військовозобов'язаних за умов правового режиму військового стану визначено постановою Кабінету Міністрів №194 від 3 березня, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, органи держвлади подають Мінекономіки погоджені Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах та організаціях затвердженої у постанові формі з відповідним обґрунтуванням.

Дія цієї ухвали поширюється також на уповноважені банки, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду.

Відповідно до документа, у рішенні Мінекономіки зазначається термін дії відстрочки, який не може перевищувати шість місяців.

З метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та воєнний час орган держвлади видає військовозобов'язаному витяг з наказу Мінекономіки.

Міноборони організує через Генштаб ЗСУ доведення в одноденний термін до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписок із наказів Мінекономіки.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про загальну мобілізацію. Загальній мобілізації підлягають далеко не всі військовозобов’язані громадяни України.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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