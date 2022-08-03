Уряд видав розпорядження про обов'язкову евакуація з Донеччини: в які області вивозитимуть українців

У середу, 3 серпня, Кабінет міністрів видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів України.

Жителів неокупованих територій Донецької області будуть вивозити до 13 областей. Причина евакуації — руйнація газопроводів у регіоні і, як наслідок, неможливість його опалювати у зимовий період.

Відповідне розпорядження від 2 серпня 2022 року № 679-р опубліковано на Урядовому порталі.

Йдеться про евакуацію з місць, де тривають постійні бойові дії, знищена інфраструктура, немає опалення і світла, немає можливості доставляти ліки та продукти харчування.

Евакуацію здійснюватимуть у безпечні райони:

Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей.

"Головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства “Укрзалізниця” організувати та провести обов’язкову евакуацію відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій", - сказано у документі.

Нагадаємо, перед початком опалювального сезону 2022-2023 держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати щонайменше 200-220 тисяч мешканців Донеччини. Але, якщо хтось все ж не хоче полишати домівки, буде можливість відмовитись від евакуації письмово.

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов’язкова евакуація жтителів Донецької області. В той день до Кропивницького прибув перший евакуаційни потяг з Донеччини.

Евакуація під обстрілами: до Кропивницького приїхав перший потяг із жителями Покровська

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