Уряд видав розпорядження про обов'язкову евакуація з Донеччини: в які області вивозитимуть українців

У середу, 3 серпня, Кабінет міністрів видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів України.
Жителів неокупованих територій Донецької області будуть вивозити до 13 областей. Причина евакуації — руйнація газопроводів у регіоні і, як наслідок, неможливість його опалювати у зимовий період.
Відповідне розпорядження від 2 серпня 2022 року № 679-р опубліковано на Урядовому порталі.
Йдеться про евакуацію з місць, де тривають постійні бойові дії, знищена інфраструктура, немає опалення і світла, немає можливості доставляти ліки та продукти харчування.
Евакуацію здійснюватимуть у безпечні райони:
- Вінницької,
- Волинської,
- Житомирської,
- Закарпатської,
- Івано-Франківської,
- Кіровоградської,
- Львівської,
- Полтавської,
- Рівненської,
- Тернопільської,
- Хмельницької,
- Черкаської,
- Чернівецької областей.
"Головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства “Укрзалізниця” організувати та провести обов’язкову евакуацію відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій", - сказано у документі.
Нагадаємо, перед початком опалювального сезону 2022-2023 держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати щонайменше 200-220 тисяч мешканців Донеччини. Але, якщо хтось все ж не хоче полишати домівки, буде можливість відмовитись від евакуації письмово.
У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов’язкова евакуація жтителів Донецької області. В той день до Кропивницького прибув перший евакуаційни потяг з Донеччини.
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