Уряд відшкодує витрати на комуналку громадам, які безкоштовно приймуть переселенців

Для отримання компенсації, зокрема, потрібно подати заяву до військової адміністрації.

Кабінет міністрів відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов

За його словами, уряд ухвалив постанову у п'ятницю, 11 березня 2022 року.

Хто має право отримати компенсацію?

Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.).

Про які саме комунальні витрати йдеться?

Йдеться про всі витрати пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Як отримати компенсацію?

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця. Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів.

Коли програма стартує?

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані від 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану. Рішення ухвалив уряд 6 березня 2022-го.

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