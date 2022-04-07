Уряд зосереджує увагу на допомозі жителям нещодавно деокупованих територій - Шмигаль

Товари першої необхідності першочергово направляються на ці території.

Уряд працює над розробкою програми допомоги українцям що проживають на територіях, які нещодавно були деокуповані.

Про це під час свого відеозверhttps://t.me/Denys_Smyhal/2415нення сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз фокус уваги Уряду також зосереджений на допомозі нашим громадянам на територіях, які нещодавно були деокуповані.

По-перше на звільнених територіях ми розробляємо такі самі програми, які працюють і для внутрішніх переселенців.

Харчі, ліки, товари першої необхідності також першочергово направляються на ці території. Ми закупили продуктових наборів на 4,7 млрд грн, і тисячі з них вже безкоштовно роздані нашим людям у прифронтових та звільнених містах, - зазначив він.

У цьому ж зверненні Шмигаль повідомив, скільки в Україні вимушених переселенців та скільки повернулися з-за кордону.

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