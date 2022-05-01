Усе більше українців повертається на батьківщину: яка ситуація на кордоні

Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною.
З України минулої доби виїхало понад 38 тисяч осіб, натомість повернулося - майже 40 тисяч громадян.
Про це інформує ДПСУ.
Зазначається, що 30 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 78 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
За даними прикордонників, з України минулої доби вибули понад 38 тисяч осіб, 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
До України за минулу добу прибули майже 40 тисяч осіб, з них близько 36 тисяч – українці.
Оформлено понад 380 вантажівок з гуманітарною допомогою.
"Зважаючи на ситуацію, яка складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, мешканець Чернівців нелегально переправляв чоловіків за кордон.
- На Сумщині запровадили низку обмежень біля кордону: що заборонено
- На кордоні з Угорщиною змінили графік роботи на пунктах пропуску
- "Намалював" собі дитину: на кордоні з Польщею затримали ухилянта, який вдавав із себе багатодітного батька