Усе обличчя у швах: фармацевтка отримала тяжке поранення через обстріли росіян (шокувальне фото)

На поранену росіянами очікує тривала реабілітація.

Під час бомбардування росіянами центру Харкова було поранено фармацевтку, яка отримала серйозні травми обличчя.

Про це інформує МОЗ, яке також поширило світлину потерпілої.

Зазначається, що Ніна Жук працювала в одній із місцевих аптек, де і потрапила під кулі окупантів. У результаті в жінки серйозні травми обличчя. Попереду на неї чекають численні операції та довга реабілітація, аби вона повернулася до нормального життя.

"Лікування та протезування, пластична хірургія, допомога мамолога — це неповний перелік процедур, які найближчим часом потрібно зробити українці. На жаль, це не перший і не єдиний доказ, що окупанти порушують усі міжнародні конвенції та доктрини. Доказ жорстокості, підлості та антигуманності", - кажуть у МОЗ.

Водночас у міністерстві наголосили, що попри щохвилинну небезпеку, медичні працівники готові допомагати іншим та рятувати життя навіть у "гарячих" точках.

"Деякі з них живуть в аптеках або лікарнях, тому що через війну втратили дім. Вони кожного дня ризикують найціннішим, що в них залишилось — власним життям, — аби інші змогли отримати допомогу. Дякуємо усім працівникам системи охорони здоров'я за мужність, витримку та незламний бойовий дух, який став невіддільною частиною сьогодення. Війна мине, а воля залишиться з нами назавжди. Працюємо. Вистоїмо. Переможемо!" - додали у Міністерстві охорони здоров'я України.

Нагадаємо, окупанти обстріляли в Харкові пункт, де роздавали гуманітарну допомогу: є загиблі.

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