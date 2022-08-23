"Усе, що нам зараз потрібно, детально відомо президенту Польщі": результати зустрічі Зеленського та Дуди (фото)

У вівторок, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою, який прибув до України для участі в другому саміті Кримської платформи в Києві.

Глава держави відзначив важливість присутності друзів України поряд у такий символічний день – День Державного прапора.

Результати зустрічі Зеленського та Дуди опублікували на сайті президента України.

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Відповідно до повідомлення, два лідери обговорили весь комплекс питань двосторонніх відносин, спільного захисту свободи наших народів та Європи загалом. Зокрема,

про оборону,

про безпеку,

про підтримку,

прихисток українців у Польщі.

"Дуже вдячний тобі, Анджею, твоїй дружині, вашому уряду й суспільству дружної Польщі, які так тепло й по-братерськи ставляться до України", – зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що деяка допомога потребує тиші. Як зауважив Зеленський, "усе, що нам зараз потрібно, детально відомо президенту Польщі. І ми дуже вдячні за той обсяг, що його надала польська сторона, яка нам дуже сильно допомагає. Для нас, для України, під час війни питання підтримки зброєю – це пріоритет".

Зі свого боку Дуда зазначив, що для нього честь бути поруч із президентом України та іншими партнерами на заході, який є важливим для деокупації Криму. Як наголосив Дуда, для поляків і представників країн Балтії символічно бути поруч з українцями, які борються з російською агресією.

Президент Польщі висловив упевненість у перемозі України у війні з Росією, поверненні всіх окупованих територій та у відбудові й зміцненні країни.

"Я хочу, щоб ви були впевнені: Польща й поляки з вами й підтримуватимуть вас до останнього дня вашої боротьби. Ми глибоко віримо, що це буде ваша переможна боротьба, і ми стоїмо поруч із вами", – запевнив Анджей Дуда.

Нагадаємо, 23 серпня до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда для участі у другому саміті Кримської платформи.

Україна таємно проводить другий саміт "Кримської платформи"

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