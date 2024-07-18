Усе ухвалюють військові – в ОП "відхрестилися" від рішення щодо відходу з Кринок і Урожайного

Подоляк заявив, що що рішення щодо відступу чи атак ухвалюють в Генштабі і далі вниз по вертикалі.

Усі рішення щодо відступу чи атак на позиції ворога ухвалюють військові.

Про це у коментарі "24 каналу" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи інформацію про відхід Сил оборони з Кринок на лівому березі Дніпра Херсонської області і Урожайного на Донеччині.

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Подоляк заявив, що що рішення щодо відступу чи атак ухвалюють в Генштабі і далі вниз по вертикалі. Він наголосив, що військові завжди праві у своїх рішеннях.

За словами радника голови ОП, військові чітко розуміють ситуацію, враховуючи обсяг зброї, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

"Одним з основних завдань є те, аби Україні вдалося закрити небо над лінією фронту. Росія має значну кількість літаків, які запускають близько 5-6 тисяч керованих авіабомб щомісяця. До цього варто додати артилерію, дрони та іншу зброю.

Треба дозакрити небо над лінією фронту. Бо там Росія має тотальну перевагу. Якщо не прибрати російські літаки, то складно розраховувати на ефективні наступальні операції", – підсумував Подоляк.

Урожайне на карті / Фото: Deepstatemap

Вихід ЗСУ з Кринок і Урожайного: що відомо

16 липня портал Liga.net із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ повідомив, що Сили оборони відступили із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також із селища Урожайне у Волноваському районі Донецької області.

Сьогодні, 18 липня, у Збройних силах підтвердили, що відійшли з Урожайного Донецької області.

Щодо Кринок, то, за даними DeepState, операція в селі Кринки завершена.

За даними спікера ОСГВ "Таврія" Дмитра Лиховія, ЗСУ продовжують тримати оборону в районі Кринок.

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