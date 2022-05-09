Усе згоріло, а вона – вціліла: у напівзруйнованому будинку у Бородянці знайшли ікону, що дивом пережила ворожі обстріли

Усе згоріло, а вона – вціліла: у напівзруйнованому будинку у Бородянці знайшли ікону, що дивом пережила ворожі обстріли

Російські окупанти безжально обстрілювали Бородянку Бучанського району, коли там велися активні бойові дії. Українські захисники вибили загарбників з селища.

Коли ворог відступив, мирні мешканці повернулися до Бородянки з надією знайти бодай якісь вцілілі там свої речі.

Зокрема полковник ЗСУ Микола Журавльов розповів, що приїхав до селища наприкінці квітня, аби роздати людям гуманітарну допомогу. Раптом до нього підійшла жінка та попросила оглянути її квартиру, чи немає там ворожої розтяжки чи міни. Вона все ще сподівалася знайти серед руїн бодай якісь вцілілі речі.

Про це передає кореспондент ТСН.

Коли Журавльов піднявся з допомогою драбини до квартири, то побачив на стіні ікону – єдину вцілілу річ. Як святиня залишилася неушкодженою, лишається загадкою, адже приміщення вщент згоріло.

У напівзруйнованому будинку у Бородянці знайшли дивом вцілілу ікону / скріншот з відео

"Ікона була з правої сторони - висіла. Одна-єдина. Все інше було спалене. Ікона була трішки підпалена зі сторін. На іконі було дуже багато штукатурки", - пригадав військовослужбовець.

Жінка вирішила не залишати собі цю ікону та подарувала її Максиму. Мешканка Бородянки віддала Журавльому святиню зі словами, що вона обрала саме його і віднині буде берегинею.

Ікону чоловік дбайливо реставрував та собі виріши не залишати. Максим віддав її до каплички при Національному університеті оборони України.

У напівзруйнованому будинку у Бородянці знайшли дивом вцілілу ікону / скріншот з відео

"Вона має захищати військових безпосередньо, оскільки у нас військово-навчальний заклад, то, першою чергою, наших захисників, а також тих людей, за яких вони будуть щиро молитися. Капличка буде відчинена для всіх", - сказав військовий капелан, протоієрей Дмитро Присяжний.

Про своє рішення Максим не жалкує. Єдине, чого б йому хотілося, - це віднайти контакти жінки, яка дала йому ікону. Адже Журавльов не встиг запам’ятати навіть її імені. Захисник сподівається, що йому вдасться віднайти власницю ікони.

У напівзруйнованому будинку у Бородянці знайшли дивом вцілілу ікону / скріншот з відео

"Я би хотів їй потиснути і поцілувати руку за такий дар", - додав Максим.

Полковник ЗСУ знайшов ікону, що пережила російські бомбардування у Бородянці

Читайте також: