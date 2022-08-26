Усі атомні енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі - Енергоатом

Наразі ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі.

Станом на 9:00 26 серпня 2022 року всі шість енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі", - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Енергоатомі" наголосили, що зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

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Варто зазначити, що 25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, відбулося повне відключення станції від енергомережі. Відключення повітряної лінії через пожежі, спричинені постійними обстрілами окупантів, призвело до зміни в роботі Запорізької АЕС.

Ситуація із Запорізькою електростанцією, яку російські окупанти захопили ще на початку березня 2022 року, є небезпечною. Раніше у МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою "переговорів".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 184-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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