"Усі хочуть у кіно та бар": комбриг 80-ї бригади жорстко розкритикував втомлених від війни українців

За словами військового, зараз повторюється ситуація 2016-2017 років, коли українці говорили: "Це - не наша війна, ми втомилися".

Недостатнє поповнення бойових підрозділів в українській армії було відчутне ще до повномасштабного вторгнення Росії. Це знову зараз відбувається.

Про це розповів командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов в інтерв'ю УП.

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"Це почало відчуватися ще до повномасштабної війни. У 2016–2017 усе пішло на спад, якщо пам'ятаєте, люди тоді говорили: "Не наша війна, ми втомилися". Зараз усе плюс-мінус те саме. Людей як не було, так зараз ще більше немає. Вони не бачать, не хочуть, не розуміють. Що робити? Як я вже казав, треба пояснювати: от є буряти, є чеченці, які свого часу не змогли дати нормальну відсіч", - попередив військовий.

Він наголосив, що окупанти армії Путіна, які не є корінними росіянами, прийшли вбивати українців усвідомлено.

"Тепер вони виконують чужі задачі в іншій країні незрозуміло за що. Ті, кого ми брали в полон, не могли дати конкретну відповідь на запитання "чого ти тут?". Стандартно: "Мене обманули". Але ні, вони йшли сюди усвідомлено – за гроші або примусово", - розповів комбриг 80-ї бригади.

Він розкритикував українців, які втомилося від війни та просто хочуть "піти у кіно чи бар".

"Більшість не розуміє, вона "втомилася донатити". Не хоче тренуватися, каже тільки "я не підготовлений". Та з 2014 року можна було такий вишкіл пройти, що будь-який контрактник позаздрить! Стрільба, тактична медицина – ні, усі хочуть у кіно, у бар, відпочити", - зауважив він.

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