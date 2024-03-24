Усі кораблі Чорноморського флоту будуть знищені найближчим часом – військовий ЗСУ

Збройні сили України у ніч проти 24 березня завдали чергового удару по Чорноморському флоту РФ, уразивши великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов". Військовослужбовець та експерт з питань національної безпеки Іван Варченко зазначив, що удар по Севастополю – чергове знищення російських командних пунктів та утилізація Чорноморського флоту РФ.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Великі десантні кораблі, маленькі кораблі, ті, що несуть на собі ракетне озброєння і кораблі управління РФ будуть знищені найближчим часом, вони будуть добиті", - зазначив він.

Військовий також додав, що зараз РФ з усіх сил шукає способи, що робити з цими кораблями Чорноморського флоту.

"Чорноморська флотилія зараз активно думає куди їй втекти. А управління Чорноморського флоту, переміщаючись з місця на місце, думає як їм залишитися живими. Але вони так само розуміють, що навіть, якщо зараз їм фізично вдасться залишитися живими, вони будуть відповідати через міжнародну юстицію за злочини в Україні. А те що, вони хочуть відплатити Україні, це вже і так триває 10 років. Не думаю, що росіяни знайдуть якісь нові варіанти, як ще дошкульніше завдавати ударів по Україні", - сказав він.

Нагадаємо, російський окупант підтвердив ураження кораблів "Ямал" та "Азов" (аудіо).

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