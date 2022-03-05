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Усі плакали та аплодували стоячи: Джамала потужно заспівала на відборі на "Євробачення" у Німеччині – відео

Усі плакали та аплодували стоячи: Джамала потужно заспівала на відборі на "Євробачення" у Німеччині – відео

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Усі плакали та аплодували стоячи: Джамала потужно заспівала на відборі на "Євробачення" у Німеччині – відео

скриншот з відео

Під час її виступу німці зібрали 67 мільйонів євро для ЗСУ

Українська співачка Джамала, яка декілька днів тому вивезла своїх дітей до Туреччини, почала інформаційну війну проти Росії за кордоном.

Артистка дала вже десятки інтерв'ю різним міжнародним виданням, де розповіла про події в Україні, аби світ дізнався про ті злочини, які вчиняє путінський режим.

Тепер переможниця "Євробачення-2016" організувала два спеціальні виступи на Нацвідборах на "Євробачення-2022" в Німеччині та Румунії, аби підтримати ЗСУ. Усі кошти, зібрані за допомогою SMS-голосування, будуть передані нашій армії.

Так, 4 березня зірка заспівала 1944 у Берліні. Джа вийшла на сцену з українським прапором в руках. Ледь стримуючи сльози співачка потужно виконала свій хіт. Під час виступу глядачі слухали стоячи, а наприкінці гучно їй аплодували та плакали.

Також Джамала повідомила, що під час її виступу зібрали 67 мільйонів євро для ЗСУ.

"Ви лише уявіть собі цю суму! Як нас підтримала Німеччина! Я дуже вдячна", – прокоментувала знаменитість.

© instagram.com/jamalajaaa
instagram.com/jamalajaaa

Сьогодні Джа заспіває на Національному відборі у Румунії.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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