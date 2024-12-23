Усі пошкоджені російськими обстрілами: у Херсоні не залишилось жодної вцілілої лікарні

Від 20 грудня росіяни масово обстрілюють Херсон і область. Зокрема, пошкоджено онкодиспансер в селі Антонівка, люди в лікарні не постраждали. У місті відновлено електропостачання, але пошкодженими залишаються тролейбусні дроти.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Правобережжя Херсона й області перебуває під масованими обстрілами. Найінтенсивнішим обстріл був 20 грудня. Він розпочався близько п’ятої ранку й тривав понад годину. За інформацією від влади, за цей час було випущено близько тисячі снарядів.

Зранку був обстріл з артилерії, ракетних систем залпового вогню. Ввечері окупанти продовжили атаки, застосовуючи авіацію для ударів по Херсону. Один з них завдали по онкодиспансеру в селищі Антонівка біля Херсона. Він був частково зруйнований, але, на щастя, там було небагато людей, а присутні спустилися до укриття.

Це був сучасний медичний заклад, побудований у 2000-х роках. Протягом останнього часу біля нього неодноразово відбувалися атаки дронів, але диспансер продовжував працювати. За словами Михайла Батрака, в Херсоні не залишилося жодної лікарні, яка б не була пошкоджена російськими обстрілами. Попри це в місті продовжують надавати медичні послуги.

Спершу частина міста залишалася без електропостачання, але з часом його вдалося відновити. Теплопостачання також працює без перебоїв. Пошкоджено тролейбусні дроти, тож частина транспорту в Херсоні наразі не курсує. Комунальні служби та місцеві мешканці займаються прибиранням території від уламків, зокрема вибитих вікон.

"Громадське радіо" зазначає, що люди виїжджають з Херсона протягом всіх двох років, але масової евакуації зараз не відбувається. Після 20 грудня в інші місця переїжджають люди, чиї помешкання сильно пошкоджені. Але більшість населення живе під обстрілами вже два роки, тож вони ухвалили рішення залишатися в рідному місті.

"Тому масової евакуації з Херсону не відбувається, але вона є, вона продовжується. Періодично люди ухвалюють для себе рішення виїхати і роблять це", – йдеться у сюжеті.

У самому Херсоні теж перебуває багато внутрішньо переміщених осіб, які переїхали туди зі ще небезпечніших районів області. У місті та в сусідніх областях є пункти розміщення для ВПО.

Нагадаємо, росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсонської області, бо, зокрема, намагаються відволікти увагу ЗСУ від Покровського напрямку.

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