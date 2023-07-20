Усі рвали та метали: у ГУР про реакцію Кремля на вибухи на Кримському мості

Андрій Юсов зазначає, що вибухи на мосту "відбулися не вперше і не востаннє".

Друга атака на Кримський міст – дуже болісна для Путіна і саме тому диктатор вийшов на публіку із заявою, що робить нечасто.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

“(Після вибуху на Кримському мості у Кремлі) всі рвали та метали, посипали голову попелом. Шукали крайніх.

За словами Юсова, додаткові заходи безпеки – ППО, водолази тощо не допомогли окупантам для захисту цієї конструкції. Він зазначає, що вибухи на мосту "відбулися не вперше і не востаннє".

"Якщо говорити аналогіями з відомих казок, то кощеєва смерть – у яйці. Мабуть цей міст і є те саме яйце, яким дуже боляче вдарили під час останніх подій", – каже представник ГУР.

Журналісти попросили Юсова прокоментувати те, що під час вибухів на мосту нібито загинули люди. Він сказав, що може висловити не позицію ГУР, а свою особисту думку щодо цього:

"Щодня окупанти та їх правлячий режим здійснюють теракти, масові напади та ракетні удари на українські міста, мирну інфраструктуру та мирних громадян. Щодня гинуть і зазнають поранень мирні громадяни. І це – цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах та військові злочини. Саме тому Україна захищає свою територію і проводить деокупацію, щоб захистити громадянське населення та вигнати вбивць та окупантів", – каже Юсов.

Представник ГУР закликав росіян триматися подалі від військових об'єктів РФ, людей у формі, військових злочинців, від складів БК та техніки та іншого.

"І тим більше від незаконних споруд, які призначені для постачання озброєнь та вбивць-солдатів на територію України", – заявив він.

"Те, що роблять українські сили безпеки та оборони і те, що відбувається на окупованих територіях – це наслідки злочинів та рішення Путіна про повномасштабне вторгнення. І це ті питання, які мають почати собі ставити мешканці території, яка називається Російська Федерація", – підсумував Юсов.

Нагадаємо, що в ніч на 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи.

У Кремлі майже відразу заявили, що це два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.

Диктатор Путін пригрозив пригрозив Україні "відповіддю" та заявив, що Міноборони Росії вже готує відповідні пропозиції.

У ГУР заявили, що українська розвідка не підтверджує та не спростовує причетності до вибуху.

Своєю чергою аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, як Кримський міст назавжди вивести з ладу. Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак упевнений, що удар по Кримському мосту 17 липня – далеко не останній.