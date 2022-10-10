Усі школи України тимчасово переходять на дистанційне навчання – Міносвіти

Навчальні заклади України у зв'язку з масштабними атаками росіян задля безпеки тимчасово переводять на "дистанційку".
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет на тлі масованих обстрілів армією РФ просить адміністрації міст запровадити дистанційну роботу в навчальних закладах до кінця тижня.
Про це йдеться в повідомленні голови Міносвіти Сергія Шкарлета в Telegram.
"Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу ухвалити рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", - написав він.
Шкарлет наголосив, що безпека, життя і здоров'я кожного громадянина – понад усе. Міністр закликав українців триматися і дотримуватися правил повітряної тривоги.
"Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога", спускайтеся в укриття. Бережіть себе Тримаймося! Ми – сильні! Ми – Україна!", - підсумував він.
Обстріли України
Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи.
Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні наразі внаслідок ракетних ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та у Києві.
За останньою інформацією, у Києві пролунала нова серія вибухів. Працює ППО. В Івано-Франківській області прогриміли вибухи.
Читайте також:
- Росіяни обстріляли ракетами Прикарпаття: що відомо
- Лукашенко збирає термінову нараду з військовими та силовиками
- "Візьміть теплі речі і запас їжі в укриття" - Кличко попередив киян про небезпеку нових ударів РФ