Усі штурмові дій окупантів у Луганській області закінчилися відходом на попередні позиції - очільник ОВА

Росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут, але окупувати невеличку частину Луганщини вже майже місяць не в змозі.

Збройні сили України міцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники продовжують мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

"Окупанти були впевнені в швидкій та легкій перемозі, змінювали дати звитяг, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що. Наразі чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тобто, тактика та ж сама, що й у боях на Луганщині. Піхоту вони поповнюють з числа мобілізованих, як от із Алчевська, де роздають повістки в торговельних закладах та маршрутках. Більшість із них розуміє, що не повернеться, але вони не мають вибору, як і грошей теж не матимуть", - пише Гайдай.

Очільник області також додає, що 31 липня росіяни сім разів обстрілювали населені пункти і позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та з мінометів. Чотири рази долучали установки залпового вогню, здійснили три спроби танкового тиску. Тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції. За добу знешкоджені ще дві розвідувальні групи противника, наголосив Гайдай.

Окупаційною владою було зроблено багато гучних заяв щодо швидкої відбудови інфраструктури в захоплених містах, однак ніхто не розпочав не те що будувати зруйновані газогони – вони навіть не обстежують внутрішньобудинкові мережі, де купа пошкоджень.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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