"Усі сказали – ні": Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ

Володимир Зеленський розповів, про що просив Джо Байдена напередодні вторгнення Росії 2022 року.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії, він звертався до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти Володимира Путіна та його оточення, а також проти енергетики РФ.
Про це президент розповів в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.
"Я просив президента Байдена та Європейський Союз ввести санкції проти Кремля, Путіна, його оточення, енергетики до моменту вторгнення, щоб він (Путін - ред.) знав, що буде боляче. Щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно. Але ніхто нас не чув", - сказав Зеленський.
За його словами, на Заході вибрали чекати, коли Росія дійсно нападе на Україну, перш ніж вжити будь-яких дій щодо країни-агресорки.
"Усі сказали, що – ні: спочатку крок (мають зробити - ред.) росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. У результаті – великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що ось це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в розрусі. Вбиті люди, долі, знущання. Який позитив? Ви лише чуєте, що десь там далеко буде черговий удар", – розповів Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, чи можливе припинення вогню в Україні.
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