"Усі сказали – ні": Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії, він звертався до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти Володимира Путіна та його оточення, а також проти енергетики РФ.

Про це президент розповів в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.

"Я просив президента Байдена та Європейський Союз ввести санкції проти Кремля, Путіна, його оточення, енергетики до моменту вторгнення, щоб він (Путін - ред.) знав, що буде боляче. Щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно. Але ніхто нас не чув", - сказав Зеленський.

За його словами, на Заході вибрали чекати, коли Росія дійсно нападе на Україну, перш ніж вжити будь-яких дій щодо країни-агресорки.

"Усі сказали, що – ні: спочатку крок (мають зробити - ред.) росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. У результаті – великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що ось це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в розрусі. Вбиті люди, долі, знущання. Який позитив? Ви лише чуєте, що десь там далеко буде черговий удар", – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чи можливе припинення вогню в Україні.

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