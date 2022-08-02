"Усі в шоці, у бараку тиша": окупанти змусили командира українських морпіхів коментувати теракт в Оленівці (відео)

Російські пропагандисти показали відео з командиром українських морпіхів "Волиною", який перебував в Оленівській колонії під час теракту.

Російські окупанти після жорстокого вбивства українських військовополонених в колонії Оленівки змусили полоненого командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волинського ("Волина") прокоментувати теракт.

Відео опублікував кремлівський пропагандист Андрій Руденко.

Волинський розповідає, що в ніч трагедії в Оленівці перебував у сусідньому бараці, чув крики та бачив жовте полум'я.

"Я думаю, ця ситуація вплине і на психіку людей, які перебувають у полоні, і на людей, які можуть потрапити в полон. Буде страх і в учасників подій, і у рідних, і у близьких. Зараз наші рідні та близькі дуже переживають через те що трапилося. Досі достеменно не відомо, хто загинув. Усі в шоці. Пояснень ніхто не знаходить, усі в траурі. У бараку тиша. Трапилася велика біда. Люди пройшли через пекло. Грубо кажучи всі чекають вдома довгоочікуваної свободи і на фінішній прямій відбувається така трагедія", – сказав Сергій Волинський.

Окупанти ставили "Волині" маніпулятивні запитання, серед яких було питання про те, хто винен у злочині і з якою метою був вчинений теракт.

Нагадаємо, що світові дослідники встановили нові подробиці вбивства росіянами "азовців" в Оленівці.

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