Усі звірства РФ в Україні були заплановані: Зеленський розповів про свідчення полонених пілотів-окупантів

Попри все це ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції, наголосив глава нашої держави.

Володимир Зеленський повідомив, що усі звірства, які наразі вчиняє росія в Україні, були заплановані і це підтверджують свідчення пілотів-окупантів, яких українські військові взяли у полон.

Про це президент України заявив 6 березня у відеозверненні.

"Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники - сотні полонених. Серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення, ми побачили документи, мапи, плани, не вчорашнього дня. Це не імпровізація, це війна, вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. За відома з порушенням правил війни. Тому Харків, тому Чернігів, тому Суми, тому Маріуполь і багато інших міст-героїв побачили чисте зло, звірство. Так було заплановано, але це не вб'є нашу людяність, не вб'є нас", - наголосив Зеленський.

Водночас очільник нашої держави додав, що попри все це ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції, попри все наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти у Росії або Білорусі.

"Звідки на нашу територію щодня ідуть ракети, йдуть колони техніки, летить авіація? Проти мирних людей, проти мирних міст – Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на Півдні, вони готуються бомбардувати Одесу", - зауважив Зеленський.