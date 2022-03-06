Усі звірства РФ в Україні були заплановані: Зеленський розповів про свідчення полонених пілотів-окупантів

Попри все це ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції, наголосив глава нашої держави.
Володимир Зеленський повідомив, що усі звірства, які наразі вчиняє росія в Україні, були заплановані і це підтверджують свідчення пілотів-окупантів, яких українські військові взяли у полон.
Про це президент України заявив 6 березня у відеозверненні.
"Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники - сотні полонених. Серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення, ми побачили документи, мапи, плани, не вчорашнього дня. Це не імпровізація, це війна, вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. За відома з порушенням правил війни. Тому Харків, тому Чернігів, тому Суми, тому Маріуполь і багато інших міст-героїв побачили чисте зло, звірство. Так було заплановано, але це не вб'є нашу людяність, не вб'є нас", - наголосив Зеленський.
Водночас очільник нашої держави додав, що попри все це ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції, попри все наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти у Росії або Білорусі.
"Звідки на нашу територію щодня ідуть ракети, йдуть колони техніки, летить авіація? Проти мирних людей, проти мирних міст – Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на Півдні, вони готуються бомбардувати Одесу", - зауважив Зеленський.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.