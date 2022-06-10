"Усіх уже за**ало": окупанти, яких з-під Києва перекинули на Донеччину, втратили бойовий дух (аудіо)

Російські окупанти, яких з-під Києва перекинули на Донеччину, скаржаться на відсутність бойового духу.

Загарбник у розмові з дружиною бідкається, що вони змушені жити, як "бомжі" і їх це "за**ало".

Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову.

Загарбники, які раніше мешкали у комфортних помешканнях українців під Києвом, тепер живуть у лісах. Командир танку в розмові з дружиною розповідає, що у них немає ніякого бойового духу, бо вони живуть у лісах і їх кусають комарі.

"Ми живемо, як бомжі. У мене вже п'ятий рівень бомжа", - бідкається російський злочинець.

СБУ зазначає, що росіянам куди комфортніше воювати з мирними українцями, жити у їхніх помешканнях та грабувати їх.

"Та невдовзі і такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі", - наголосили у спецслужбі.

Нагадаємо, у Ростовській області РФ 10 червня посеред траси спалахнув бронетранспортер із боєкомплектом.

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