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"Усіх уже за**ало": окупанти, яких з-під Києва перекинули на Донеччину, втратили бойовий дух (аудіо)

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"Усіх уже за**ало": окупанти, яких з-під Києва перекинули на Донеччину, втратили бойовий дух (аудіо)

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Російські окупанти, яких з-під Києва перекинули на Донеччину, скаржаться на відсутність бойового духу.

Загарбник у розмові з дружиною бідкається, що вони змушені жити, як "бомжі" і їх це "за**ало". 

Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову. 

Загарбники, які раніше мешкали у комфортних помешканнях українців під Києвом, тепер живуть у лісах. Командир танку в розмові з дружиною розповідає, що у них немає ніякого бойового духу, бо вони живуть у лісах і їх кусають комарі. 

"Ми живемо, як бомжі. У мене вже п'ятий рівень бомжа", - бідкається російський злочинець. 

СБУ зазначає, що росіянам куди комфортніше воювати з мирними українцями, жити у їхніх помешканнях та грабувати їх. 

"Та невдовзі і такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі", - наголосили у спецслужбі. 

Нагадаємо, у Ростовській області РФ 10 червня посеред траси спалахнув бронетранспортер із боєкомплектом.

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