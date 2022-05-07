Усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано - Верещук

Усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано - Верещук

Віцепрем’єрміністерка зазначила, що частину маріупольської гуманітарної операції завершено.

Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано.

Про це повідомила віцепрем’єрміністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - підсумувала вона.

Водночас російські війська вбили трьох українських військових з "Азовсталі" під час евакуації цивільних.

Нагадаємо, "Азов" спростував черговий фейк росіян про "капітуляцію" бійців з білими прапорами.

Евакуйовані з "Азовсталі" розповіли про виживання під обстрілами росіян (жестовою мовою)

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