"Усім піти з вулиць!": у Миколаєві відбувається висадка російського десанту

У Миколаєві оголошено комендантську годину.

У Миколаєві вранці 2 лютого відбувається висадка російського десанту. У місті оголошено комендантську годину.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"У нас висадка десанту в районі Баловного. Це 4 вертольоти висаджується. Оголошую комендантську годину. Комендантська година до вказівок. З вулиць всі йдемо. Очікуємо. У нас тривають бої на підступах до Калинівки... Військові працюють. У місті поки нікого не треба", - сказав він.

Крім того, за його даними, з боку окупованого Севастополя у бік Миколаєва полетіли літаки. Тому оголошено повітряну тривогу. Людей закликають спустится до укриттів.