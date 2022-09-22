Ускладнення ситуації на Донеччині: окупанти "Смерчами" засипають приватний сектор

В багатьох будинках люди виїздили, ще за попередніх обстрілах, але є і ти, хто залишався.

12 поранених, серед яких двоє дітей - це наслідки ракетного обстрілу житлової триповерхівки в Кураховому. Кілька людей у важкому стані перебувають у лікарні, окупанти на Донецькому напрямку збільшують кількість ракетних ударів по містам і направляють реактивні снаряди просто у приватний сектор, йдеться в ТСН.

Напередодні снаряд від «Смерчу» влучив прямісінько в будинок пенсіонерки з Покровська. В мить прильоту власниця будинку якраз зайшла додому з подвір’я, розвішавши свіжевипрану білизну. Її завалило уламками від стіни, яка повністю зруйнована. Жінка з численними пораненнями в лікарні. Поки син розбирає завали, піротехніки оглядають уламок снаряду.

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Уламки другого «Смерчу» піротехніки знаходять на сусідній вулиці, снаряд утворив вирву біля погребу. «В будинку ніхто не проживає, бо раніше він підлягав обстрілам - частково зруйнований дах і люди виїхали звідси буквально напередодні, і знову сюди прилетіло. Навколо тут приватні будинки немає ні військових частин це просто житлова територія і все. Півтора-два тижні тому почалося ускладнення обстановки - почастішали ракетні удари. Несуть вони на собі як касетні елементи, так фугасні, а також етрмобаричні боєприпаси», - зазначає заступник начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в Донецькій області Антон Гургач.

Дванадцятеро поранених, серед яких дві дитини - це наслідки ракетного влучання окупантів в житлову триповерхівку в місті Курахове. Людей діставали з-під завалів плит перекриттів, стан кількох постраждалих важкий. Будівля вигоріла вщент.

Бити по будинках цивільних ракетами вартістю у з десяток мільйонів доларів для росіян нині звична практика. Лише за останню добу працівники ДСНС понад десяток разів виїздили по подібні виклики. Щодня інтенсивність обстрілів лише збільшується.

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