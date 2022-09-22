Ускладнення ситуації на Донеччині: окупанти "Смерчами" засипають приватний сектор

В багатьох будинках люди виїздили, ще за попередніх обстрілах, але є і ти, хто залишався.
12 поранених, серед яких двоє дітей - це наслідки ракетного обстрілу житлової триповерхівки в Кураховому. Кілька людей у важкому стані перебувають у лікарні, окупанти на Донецькому напрямку збільшують кількість ракетних ударів по містам і направляють реактивні снаряди просто у приватний сектор, йдеться в ТСН.
Напередодні снаряд від «Смерчу» влучив прямісінько в будинок пенсіонерки з Покровська. В мить прильоту власниця будинку якраз зайшла додому з подвір’я, розвішавши свіжевипрану білизну. Її завалило уламками від стіни, яка повністю зруйнована. Жінка з численними пораненнями в лікарні. Поки син розбирає завали, піротехніки оглядають уламок снаряду.
Уламки другого «Смерчу» піротехніки знаходять на сусідній вулиці, снаряд утворив вирву біля погребу. «В будинку ніхто не проживає, бо раніше він підлягав обстрілам - частково зруйнований дах і люди виїхали звідси буквально напередодні, і знову сюди прилетіло. Навколо тут приватні будинки немає ні військових частин це просто житлова територія і все. Півтора-два тижні тому почалося ускладнення обстановки - почастішали ракетні удари. Несуть вони на собі як касетні елементи, так фугасні, а також етрмобаричні боєприпаси», - зазначає заступник начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в Донецькій області Антон Гургач.
Дванадцятеро поранених, серед яких дві дитини - це наслідки ракетного влучання окупантів в житлову триповерхівку в місті Курахове. Людей діставали з-під завалів плит перекриттів, стан кількох постраждалих важкий. Будівля вигоріла вщент.
Бити по будинках цивільних ракетами вартістю у з десяток мільйонів доларів для росіян нині звична практика. Лише за останню добу працівники ДСНС понад десяток разів виїздили по подібні виклики. Щодня інтенсивність обстрілів лише збільшується.
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