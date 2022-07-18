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Услід за Литвою та Польщею: Норвегія почала збір коштів на Bayraktar для ЗСУ

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Услід за Литвою та Польщею: Норвегія почала збір коштів на Bayraktar для ЗСУ

Фото: УНІАН

Раніше подібні кампанії було проведено у Польщі та Литві.

Норвежці, услід за литовцями та поляками, вирішили зібрати гроші на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних сил України.

Про це інформує Spleis.

Організатори збору коштів заявили, що кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 щонайменше 10 крон. Вони планують зібрати 55 мільйонів крон (близько 5,5 мільйонів доларів) та передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

Перша тисяча людей, яка пожертвує щонайменше 250 крон, допоможе вибрати назву для безпілотника.

Подібні кампанії було проведено у Польщі та Литві. Литва зібрала гроші на 1 байрактар ​​за три дні, Польща – на 3 байрактари, а Україна – на 3 байрактари за кілька днів.

Нагадаємо, виробник безкоштовно передасть ЗСУ безпілотники Bayraktar, на які українці збирали гроші.

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