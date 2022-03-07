"Успіх армії, воля народу, принциповість санкцій - ось шлях до миру", - Зеленський

"Успіх армії, воля народу, принциповість санкцій - ось шлях до миру", - Зеленський

За словами президента, треба боротись проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність.

Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче. Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію.

Про це у понеділок, 7 березня, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Треба захищатись. Треба бути моральними і державам, і компаніям. Треба боротись проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність. Успіх української армії, воля українського народу, принциповість міжнародних санкцій - ось шлях до миру", - зазначив він.

Також Зеленський заявив, що в Україні сьогодні вирішується доля усієї Європи - майбутнє континенту вирішуємо ми. Українцям доводиться терпіти те, чого жоден інший європейський народ не бачив 80 років, наголосив президент.