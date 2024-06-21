Успіх чи провал: чому насправді росіяни почали застосовувати надважкі бомби ФАБ-3000

Російські окупанти почали застосовувати потужніші авіабомби ФАБ-3000 не через успішність своїх дій, а через неефективність попередніх ударів.

Про це розповів Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, в ефірі "Еспресо".

За його словами, ворожі КАБи мають відхилення в ураженні цілей на декілька сотень метрів, а за рахунок більш потужних бомб росіяни намагатимуться компенсувати неточність своїх ударів.

"Вага ФАБ-3000 є близькою до 3 тонн, а сама вибухова частина понад 1 тонну. Це дійсно дуже сильна та потужна бомба. Це оці універсальні модулі планування і корекції (УМПК), якими росіяни оснащують свої вільнопадаючі бомби та які у них є ще з часів Радянського Союзу на великих складах зберігання. Так само у РФ намагаються їх виробляти щомісяця, щоб забезпечити ті темпи ураження, яких вони намагаються досягати. Тому використання цієї бомби та пристосування для більш потужної бомби вже 3-тонної, свідчить не про якусь успішність росіян, а про те, що попередні удари КАБами та їхній терор не досягають своєї мети", - пояснив Дмитро Жмайло.

За його словами, системи УМПК, які противник вішає на ці бомби, недосконалі, тому кожного разу є відхилення ударів від цілі, яке обраховується сотнями метрів. Відповідно, якщо вони хочуть уразити якийсь об'єкт або командний пункт, то їхній ФАБ прилітає не туди, звичайно, і ефект від такого удару менший.

"За рахунок недосконалості своєї системи росіяни намагаються збільшити заряд, саму масу бойової частини, щоб ці промахи були менш відчутними. Нещодавно вони намагалися вдарити по лікарні в Липцях на Харківщині, де за свідченнями російських пропагандистів ледь не штаб "Азову" чи командний пункт Генштабу ЗСУ, але це був удар по цивільному об'єкту, і то вони його не знищили, враховуючи, що це була надпотужна бомба. А не знищили тому, що вони промахнулися, і бомба відхилилася від курсу. Відповідно, використанням таких надпотужних бомб росіяни компенсують свою неефективність того, що вони не можуть точно уразити ціль. На жаль, вони й надалі будуть намагатися нарощувати такі удари. Відповідно, питання боротьби з носіями цих бомб є відкритим", - резюмував Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти вперше атакували Україну надважкою бомбою ФАБ-3000. На Липці Харківської області скинули тритонну М-54 з керованим модулем планування та корекції.

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