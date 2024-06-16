"Успіх любить тишу": "Азов" підтвердив просування у Серебрянському лісі – подробиці

12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України провели наступальні дії у Серебрянському лісництві на Луганщині. Операція відбулась ще 21 квітня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба "Азов".

"В результаті спільних дій, підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку", - йдеться у повідомленні.

В "Азові" також звернулись до ЗМІ та суспільства з проханням не створювати інформаційний шум та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіаслужб бригад.

"Успіх любить тишу!", – підкреслили військові.

Нагадаємо, заступник комбрига "Азову" Святослав Паламар заявив, що бійці з'єднання вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної.

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