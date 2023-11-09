Успіх ЗСУ біля Вербового і “окопна війна” біля Роботиного: військові аналітики зробили порівняння з Першою світовою

Сили оборони України зуміли зрізати виступ ворога поблизу села Вербового Запорізької області. Біля Новопрокопівки та Роботного точаться важкі бої.

Про це в четвер, 9 листопада, повідомили в Telegram-каналі моніторингової групи DeepState.

У повідомленні йдеться, що біля Новопрокопівки українські війська “мали частковий успіх”.

Мапа бойових дій біля Вербового та Нопрокопівки

А битву біля Роботиного військові аналітики порівнюють із кровопролитною наступальною операцією сил Антанти під час Першої світової війни поблизу села Пашендейл на території Бельгії.

"Битва на Роботинському виступу все більше нагадує битву біля села Пашендейл у Першу світову. Остання стала символом солдатського страждання. Дані зміни є результатом великих зусиль і великих втрат з обох сторін", - зауважують в дописі DeepState.

Як відомо у тій битві понад столітньої давності, яка велася за контроль над панівною височиною та залізничним вузлом, бойові дії велися під цілодобовим обстрілом артилерії з обох сторін, у болотистій місцевості, коли війська фактично “тонули в грязюці”. Союзники ціною сотень тисяч життів зуміли просунутися лише на декілька кілометрів.

Нагадаємо, Збройні сили України мають успіх на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Нашим бійцям вдалося розширити свій контроль над територією на північ від селища Підстепне, що розташоване приблизно за 17 кілометрів на схід від Херсона.

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