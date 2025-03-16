"Успіхи даються великими зусиллями": військовий про ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ мають успіхи біля Удачного, Котлиного та Шевченка на Покровському напрямку. Все дається дуже великими зусиллями.

Про це повідомляє український волонтер та військовий блогер Богдан Мірошников.

Піщане, яке кілька разів звільнялося та втрачалося, ворог знову намагається захопити повністю. Але попередні помилки враховані, і на цей час вдається тримати оборону.

"Також великими зусиллями! Чому так важко? Бо кількість російських мра**т зашкалює. Якби не мʼясо, вони б і не доповзли до туди в принципі", - акцентував блогер.

Наш правий фланг Покровська (західніше міста) все ще нестабільний з обох боків. Так, наші воїни мають успіхи, але ворог нікуди не біжить.

"Мра**ти також вміють воювати та відходять доволі грамотно, виставляючи арʼєргарди та посилюючи дронову складову. Тому зараз краще не розкидуватися гучними фразами накшталт "орки біжуть з-під Покровська". Не треба жити в світі упоротих обкладинок відосів на ютубі", - закликав він.

Бойова робота робиться, акцентує Мірошников, та любить тишу.

Раніше військовий попередив про небезпеку на Дніпропетровському напрямку. Так, ворог хоче створити чергові кліщі.

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