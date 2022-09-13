"Успіхи досить переконливі": Гуменюк розповіла про просування ЗСУ на Херсонщині і відчай окупантів

Збройні сили України просуваються не лише на Харківщині. Успіхи є і на Херсонському напрямку.

Звільнені ЗСУ населені пункти Херсонщини не називають наразі з метою дотримання норм безпеки. Станом на зараз у звільнених населених пунктах українські фахівці усувають наслідки злочинів російських окупантів, зокрема й розміновують території.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Просування наше триває, робота триває. Успіхи досить переконливі. Ми тримаємо вогневий контроль над логістикою ворога на окупованій території, ми контролюємо транспортні артерії, де вони з неймовірною наполегливістю намагаються випробовувати нові засоби для переправи через Дніпро. Але щойно вони загружають новий понтон чи баржу для транспортування, наш вогневий контроль спрацьовує чітко", - розповіла Гуменюк.

За її даними, моральний стан окупантів на Херсонщині вже хиткий. Гуменюк каже, що російські окупанти вже розуміють абсурдність наказів свого керівництва, але повинні їх виконувати.

Вона додала, що росіяни поінформовані, як здатися у полон та нашкодити своєму підрозділу, унеможливлюючи його здатність йти в бій.

Натомість ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

Також, як відомо, окупанти нарощують резерви на лівому березі Херсонщини, адже на правий берег техніку переправити дуже важко.

"Угруповання росіян на лівому березі вже у стані відчаю. Угруповання на правому березі ще може дістатися своїх кордонів без втрат", - констатувала Гуменюк.

Вона підтвердила, що на лівому березі РФ сконцентрувала кілька підрозділів "кадирівців". Водночас вона нагадала, що на передових позиціях тіктокери не воюють, а виконують функції загороджувальних загонів, щоб повертати окупантів до бою, не дозволяючи відступати.

Нагадаємо, аналітик спрогнозував, що допоможе звільнити Херсонщину.

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