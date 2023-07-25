Успіхи контрнаступу на півдні: у ЗСУ розповіли, наскільки вони просунулися в тил ворога

ЗСУ просунулися здовж лінії фронту від пів кілометра у районі Старомайорського.
Українські військові успішно наступають у районі Старомайорського Донецької області. Там ЗСУ просунулися до 750 м у глибину противника.
Про це розповів речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майора Валерій Шершень.
Також, за його словами, українські військові мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.
Як повідомляли раніше у Генштабі, Сили оборони під час контрнаступу мали успіх на напрямку Старомайорського Донецької області. Речник відомства Андрій Ковальов розповів, що зараз українська армія там закріплюються там на досягнутих рубежах. А ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви.
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