Успіхи контрнаступу на півдні: у ЗСУ розповіли, наскільки вони просунулися в тил ворога

ЗСУ просунулися здовж лінії фронту від пів кілометра у районі Старомайорського.

Українські військові успішно наступають у районі Старомайорського Донецької області. Там ЗСУ просунулися до 750 м у глибину противника.

Про це розповів речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майора Валерій Шершень.

Також, за його словами, українські військові мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.

Як повідомляли раніше у Генштабі, Сили оборони під час контрнаступу мали успіх на напрямку Старомайорського Донецької області. Речник відомства Андрій Ковальов розповів, що зараз українська армія там закріплюються там на досягнутих рубежах. А ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви.

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