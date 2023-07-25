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Успіхи контрнаступу на півдні: у ЗСУ розповіли, наскільки вони просунулися в тил ворога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Успіхи контрнаступу на півдні: у ЗСУ розповіли, наскільки вони просунулися в тил ворога

ЗСУ успішно наступають у районі Старомайорського Донецької області / Фото: Associated Press

ЗСУ просунулися здовж лінії фронту від пів кілометра у районі Старомайорського. 

Українські військові успішно наступають у районі Старомайорського Донецької області. Там ЗСУ просунулися до 750 м у глибину противника.

Про це розповів речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майора Валерій Шершень.

Також, за його словами, українські військові мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра. 

Як повідомляли раніше у Генштабі, Сили оборони під час контрнаступу мали успіх на напрямку Старомайорського Донецької області. Речник відомства Андрій Ковальов розповів, що зараз українська армія там закріплюються там на досягнутих рубежах. А ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знімальна група ТСН потрапила під обстріл! Кадри з-під Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
1597
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