Успіхи контрнаступу: ЗСУ звільнили Куп’янськ-Вузловий та зайшли до Корового Яру і Рідкодуба (фото, відео)

Українські військові під час свого контрнаступу звільнили селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, а також зайшли до селищ Рідкодуб та Коровій Яр на Донеччині.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про звільнення цих населених пунктів.

Так, 26 вересня Генштаб ЗСУ вперше підтвердив звільнення Куп'янська-Вузлового.

Зауважимо, що в Куп'янську-Вузловому розташована велика залізнична станція. Саме через неї російські окупанти перекидали свою військову техніку з Бєлгородської області РФ до України. Сам Куп’янськ був захоплений ворогами ще першого дня вторгнення.

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Наступного дня після заяви Генштабу, 27 вересня, звільнення селища верифікувала й українська розвідка, а також заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він сказав, що населений пункт було звільнено внаслідок успішної контрнаступальної операції.

Синєгубов також поінформував, що досі під контролем загарбників перебували 6% території Харківщини, але після успішної операції ЗСУ цих відсотків стало менше.

ГУР Міноборони також виклало до Мережі відео підняття на залізничному вокзалі в Куп’янську-Вузловому українського прапора. Так, піднімаючи національний стяг, військовий спецпідрозділу KRAKEN сказав: "Куп'янськ-Вузловий знову під українським прапором!".

Українські воїни в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. pic.twitter.com/va7w5DgP2f — KORONAVIRUS ☢️ODESSA (@Korona_news2022) September 27, 2022

27 вересня стало відомо, що українські військові зайшли і до села Коровій Яр Донецької області, яке контролювали російські окупанти. Захисники навіть показали відео, як вони бронетехнікою в’їжджають до населеного пункту.

"Коровій Яр наш. Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодуба, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу, – це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити", – повідомив у Мережі офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим.

Коровій Яр наш



Оскільки вже надходить певна інформація з Рідкодубу, а також населений пункт фігурує у зведеннях Генштабу - це відео від бійців-хрестоносців вже можна поширити pic.twitter.com/5cuDOTOtjG — Сергей Нещадим (@nevedimka123) September 27, 2022

Щодо Рідкодуба, то про те, що туди зайшли ЗСУ, теж стало відомо 27 вересня. Зокрема, відповідне відео виклав політик та волонтер Юрій Мисягін, проте офіційної інформації від Генштабу наразі немає.

На опублікованих кадрах видно, як українські військові на техніці заходять до Рідкодуба.

Зауважимо, що селище є важливим стратегічним населеним пунктом щодо звільнення Донеччини від окупантів.

Також є відео, на якому захисники України вже в Рідкодубі спалюють російський прапор.

Нагадаємо, ще 22 вересня росіяни почали поширювати в Мережі інформацію, що ЗСУ начебто дійшли до Рідкодуба на Донеччині і практично взяли в оточення Лиман та Коровій Яр. Тоді радник Офісу президента Олексій Арестович натякнув, що Лиман може бути звільнений за кілька днів.

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