"Успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом": Зеленський відзначив воїнів дев'яти бригад

Президент подякував усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі.
Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – президент України Володимир Зеленський отримує звіти від військових ЗСУ. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках нашої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом.
Про це повідомив президент у зверненні до українців 2 жовтня.
"Це, знаєте, така тенденція... Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати", - зазначив він.
Президент подякував усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі.
"Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу", - сказав Зеленський.
Президент особливо відзначив за успіхи на сході України
- 25-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ;
- 14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади;
- 1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади;
- Сили спеціальних операцій;
- підрозділи Національної гвардії та Національної поліції;
- співробітників СБУ;
- розвідників ГУР МО.
"Дякую, воїни!", - підсумував президент.
Зазначимо, сьогодні, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.
Нагадаємо, генсек НАТО прокоментував звільнення Лиману та похвалив ЗСУ.
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