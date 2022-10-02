"Успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом": Зеленський відзначив воїнів дев'яти бригад

Президент подякував усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі.

Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – президент України Володимир Зеленський отримує звіти від військових ЗСУ. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках нашої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом.

Про це повідомив президент у зверненні до українців 2 жовтня.

"Це, знаєте, така тенденція... Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати", - зазначив він.

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Президент подякував усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі.

"Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу", - сказав Зеленський.

Президент особливо відзначив за успіхи на сході України

25-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ;

14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади;

1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади;

Сили спеціальних операцій;

підрозділи Національної гвардії та Національної поліції;

співробітників СБУ;

розвідників ГУР МО.

"Дякую, воїни!", - підсумував президент.

Зазначимо, сьогодні, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.

Нагадаємо, генсек НАТО прокоментував звільнення Лиману та похвалив ЗСУ.

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